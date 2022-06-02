Оккупанты обстреляли Славянск: город обесточен, водоснабжения нет
В Донецкой области 2 июня оккупанты обстреляли Славянск, попали в линию электропередач и дома, оставив город без света и воды
Об этом сообщила Славянская ВГА в телеграмме .
"Сегодня, 2 июня, в Славянске в очередной раз произошел вражеский обстрел. Разрушений потерпел частный сектор на окраине города", - говорится в сообщении.
Под ударом оказались окрестности города. Обстрелом повреждена исоковольтная линия электропередач, в результате чего город остался без света. Также прекратили водоснабжение, которое 1 июня начали восстанавливать специалисты "Воды Донбасса".
"Поэтому эвакуируемся. Мы вместе. Держимся", - подчеркнул глава Славянской ВГА Вадим Лях.
Впоследствии в телеграмме ВГА сообщили, что организовали подвоз воды в городе.
"В связи с аварийной ситуацией с водоснабжением сегодня, 2 июня, организован подвоз технической воды в следующие районы Славянской общины: с. Мирное, Лесной, Молодежный, Соболевка, Целинный и Химик (ул. Новосодовская, д. №17, №15, №13)", - отметили в администрации.
- В ночь на 31 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.
- Власти Славянска призвали горожан эвакуироваться .
- 1 июня россияне нанесли ракетный удар по Славянску, разрушив три дома и повредив еще около 10.
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