Оккупанты обстреляли скорую, которая ехала за раненым гражданским в Кременной на Луганщине, - Гайдай

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



По его словам, 10 домов и база олимпийской подготовки уничтожены россиянами в Луганской области.



"Большинство этих разрушений произошло в Кременной. Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русскому миру", - нет. Впрочем, им удалось локализовать пожар площадью 2400 кв. метров на спортивной базе "Олимп" - огонь не распространился на хвойный лесной массив", - отметил Гайдай.



Он сообщил, что четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться - автомобиль в упор расстреляли россияне.



"За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел", - подытожил глава ОВА.

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