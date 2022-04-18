Оккупанты обстреляли скорую, которая ехала за раненым гражданским в Кременной на Луганщине, - Гайдай
Россияне расстреляли автомобиль при попытке эвакуации из Кременной Луганской области и скорую, выехавшую за раненым
Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, 10 домов и база олимпийской подготовки уничтожены россиянами в Луганской области.
"Большинство этих разрушений произошло в Кременной. Еще ночью спасатели могли там работать, уже утром, когда вплотную приблизилась опасность "русскому миру", - нет. Впрочем, им удалось локализовать пожар площадью 2400 кв. метров на спортивной базе "Олимп" - огонь не распространился на хвойный лесной массив", - отметил Гайдай.
Он сообщил, что четыре человека погибли в Кременной при попытке эвакуироваться - автомобиль в упор расстреляли россияне.
"За пятым пассажиром, который был ранен, выехала скорая, которая тоже попала под вражеский обстрел", - подытожил глава ОВА.
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