Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - подчеркнул он.

Полиция Луганщины пытается перевезти людей в другое укрытие. Глава ОВА призвал людей постоянно находиться в хранилищах.

7 мая в Белогоровке в Луганской области оккупанты сбросили авиабомбу на школу, где скрывалось около 90 человек, в результате чего погибли по меньшей мере 60 человек.

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