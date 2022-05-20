Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где было более 200 гражданских: по меньшей мере три человека погибли
Утром 20 мая россияне обстреляли из артиллерии школу в Северодонецке, где скрывалось более 200 человек, в результате чего погибли трое взрослых
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - подчеркнул он.
Полиция Луганщины пытается перевезти людей в другое укрытие. Глава ОВА призвал людей постоянно находиться в хранилищах.
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