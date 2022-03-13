Оккупанты обстреляли школу в Николаевской области

Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он добавил, что под завалами могут находиться люди.

"Оккупанты выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в воскресенье, 13 марта 2022 года, российская армия атаковала гражданскую застройку в городах Чернигов и Баштанка.

Также 13 марта оккупанты ударили по Яворовскому полигону возле Львова. Известно, что в результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале.