Оккупанты обстреляли школу в Николаевской области
Российские войска в воскресенье, 13 марта, обстреляли школу в одном из населенных пунктов Николаевской области
Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Он добавил, что под завалами могут находиться люди.
"Оккупанты выстрелили по школе в одном из населенных пунктов, присыпало людей, мы занимаемся эвакуацией", – говорится в сообщении.
- Напомним, утром в воскресенье, 13 марта 2022 года, российская армия атаковала гражданскую застройку в городах Чернигов и Баштанка.
- Также 13 марта оккупанты ударили по Яворовскому полигону возле Львова. Известно, что в результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 человека с разной степенью поражения находятся в госпитале.
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