Оккупанты обстреляли северодонецкие "Азот" и "Стеклопластик", разрушены дома во Врубовке, Тошковце и Лисичанске

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"В Северодонецке ситуация крайне обострена - россияне уничтожают многоэтажки и "Азот". Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности", - написал он.

Россияне попали еще раз в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика".

"Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться", - указал Гайдай.

По его словам, много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту.

"Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось", - заметил глава ОВА.

Активные боевые действия 13 июня также велись на направлениях Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка.

Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона.

Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горном – два.

"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское", - добавил Гайдай.

По состоянию на утро 14 июня кафиры штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.