Оккупанты обстреляли село Радчицы на Житомирщине, уничтожены четыре дома
В Житомирской области в результате обстрела села Радчицы в Овручской общине разрушены четыре дома, жителей эвакуируют
Об этом сообщает Овручский городской совет в Facebook.
"По состоянию на 12:00 24.02.2022 года, произведен обстрел села Радчицы. В результате обстрела разрушены четыре дома, раненых нет», - говорится в сообщении.
В городском совете организовали штаб по эвакуации населения и собирают списки желающих эвакуироваться.
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