Оккупанты обстреляли село Радчицы на Житомирщине, уничтожены четыре дома

Об этом сообщает Овручский городской совет в Facebook.



"По состоянию на 12:00 24.02.2022 года, произведен обстрел села Радчицы. В результате обстрела разрушены четыре дома, раненых нет», - говорится в сообщении.



В городском совете организовали штаб по эвакуации населения и собирают списки желающих эвакуироваться.