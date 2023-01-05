Оккупанты обстреляли село Приморское на Запорожье, два человека погибли, трое ранены
В четверг, 5 января, оккупанты обстреляли из артиллерии село Приморское в Запорожской области, в результате чего два человека погибли, еще трое были ранены
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .
Он рассказал, что один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова местным жителям.
Глава ОВА отметил, что село Приморское принадлежит к Степногорской громаде.
"Многострадальные города Орехов и Степногорск снова под плотным артиллерийским обстрелом врага. Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", - комментирует Старух.
- Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина.
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