Оккупанты обстреляли село Приморское на Запорожье, два человека погибли, трое ранены

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .

Он рассказал, что один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова местным жителям.

Глава ОВА отметил, что село Приморское принадлежит к Степногорской громаде.

"Многострадальные города Орехов и Степногорск снова под плотным артиллерийским обстрелом врага. Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", - комментирует Старух.

Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина.

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