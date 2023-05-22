Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, ранен человек
В понедельник, 22 мая, российские захватчики обстреляли село Качкаровка Херсонской области
Об этом сообщила в Facebook Херсонская ОГА.
"Российская армия атаковала Качкаровку Миловской громады. Из-за обстрела один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов Станислава Херсонской области погиб 45-летний мужчина .
- 21 мая в поселке Козацкое в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб 55-летний мужчина . В тот день россияне обстреляли Херсонщину 57 раз.
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