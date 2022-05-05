Оккупанты обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и поселок Жуковского из артиллерии и ракетных систем, - Харьковская ОВА

Об этом пишет 5 мая в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Российская армия продолжает варить реактивными системами залпового огня и артиллерией по мирному населению Харьковщины. Только за последние сутки под обстрелами были Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Оккупанты продолжили запугивать харьковчан и утром.



Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет.



Горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвенково, но понес убытки", – сообщил глава ОВА.



Также 4 мая армия РФ потерпела поражение во время наступления на позиции наших защитников по Волчанскому направлению.



"Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. В настоящее время весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой территориях. Однако мы готовы к развитию любых событий. во всех этих направлениях", – добавляет Олег Синегубов.

В Донецкой области 4 мая оккупанты из "градов", "ураганов", танков и "Точкой-У" обстреляли 35 гражданских объектов в 12 населенных пунктах.

5 мая Генштаб информирует, что за время полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 24,7 тыс. военных, 1092 танка, 312 БПЛА и 196 самолетов.