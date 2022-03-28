Оккупанты обстреляли Рубежное в Луганской области, есть пострадавшие, - Луганская ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По предварительным данным, россияне совершили обстрел города Рубежное Северодонецкого района Луганской области. Пострадал жилой дом.

На месте происшествия обнаружено тело как минимум одного погибшего. Еще один человек госпитализирован.

Число жертв уточняется.

По состоянию на 27 марта оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское.