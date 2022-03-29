Оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине, – глава РВА
Ракетная атака объекта вблизи Никополя обошлась без жертв, угрозы городу нет
Об этом сообщил глава РВА Евгений Евтушенко в "Фейсбуке".
"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет", - написал он.
Власти советуют горожанам оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и напоминают, что следует воздержаться от комментариев и фото.
Напомним, Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.
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