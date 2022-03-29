Оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине, – глава РВА

Об этом сообщил глава РВА Евгений Евтушенко в "Фейсбуке".



"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу пока нет", - написал он.



Власти советуют горожанам оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и напоминают, что следует воздержаться от комментариев и фото.

Напомним, Россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов.