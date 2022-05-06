Оккупанты обстреляли ракетами и "градами" Днепропетровщину
В ночь на 6 мая на Днепропетровщине россияне обстреляли "градами" и ракетами два села в Криворожском и Синельниковском районах
Об этом в телеграме сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Ночь тревожная. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы. Попали из "градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал", - отметил он.
Кроме того, в Покровскую громаду прилетела ракета. Она попала в поле, люди не пострадали.
- 4 мая оккупанты обстреляли из "градов" Синельниковский район на Днепропетровщине.
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