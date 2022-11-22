Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате обстрела погиб соцработник, еще две женщины получили ранения.

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения", - написал Старух.

По его словам, жертв могло быть больше, однако работа по выдаче помощи была организована таким образом, чтобы избежать очередей. Также рядом были укрытия, отметил чиновник. Он призвал людей соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги.

На днях российские военные обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Белозерке Херсонской области и ранили пятерых человек.

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