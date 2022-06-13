Оккупанты обстреляли Прилуки на Черниговщине: зафиксированы "прилеты" трех ракет

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

"Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов"", - написал он.

Напомним, рашисты со своей территории обстреляли приграничье Сумщины: было слышно около 30 взрывов.

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, погиб по меньшей мере один человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb