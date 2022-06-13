Оккупанты обстреляли Прилуки на Черниговщине: зафиксированы "прилеты" трех ракет
Российские нацисты нанесли ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
"Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов"", - написал он.
- Напомним, рашисты со своей территории обстреляли приграничье Сумщины: было слышно около 30 взрывов.
- Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, погиб по меньшей мере один человек.
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