Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: один человек погиб
В пятницу, 24 марта, россияне обстреляли поселок Городище Черниговской области, убив мирного жителя
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
Обстрел был совершен около 12:20. Вероятно, захватчики стреляли из миномета калибра 120 мм. В результате атаки сгорел частный дом и погиб человек.
В ВСУ отметили, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни, и призвали местных переместиться вглубь территории не менее чем на 20 км.
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