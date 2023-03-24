Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: один человек погиб

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Обстрел был совершен около 12:20. Вероятно, захватчики стреляли из миномета калибра 120 мм. В результате атаки сгорел частный дом и погиб человек.

В ВСУ отметили, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни, и призвали местных переместиться вглубь территории не менее чем на 20 км.