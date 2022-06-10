Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .

"Враг обстрелял деревню Гремяч. Около 9 утра зафиксировано 2 взрыва, вероятно из миномета 120 мм, со стороны Случевска (РФ)", - заметил он.

Среди местных жителей никто не пострадал, но было повреждено нежилое здание.

10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину.

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