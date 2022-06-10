Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины из минометов: повреждено здание
Около 9:00 10 июня в Черниговской области россияне дважды обстреляли из минометов село Гремяч, повредив нежилое здание
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в телеграмме .
"Враг обстрелял деревню Гремяч. Около 9 утра зафиксировано 2 взрыва, вероятно из миномета 120 мм, со стороны Случевска (РФ)", - заметил он.
Среди местных жителей никто не пострадал, но было повреждено нежилое здание.
- 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину.
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