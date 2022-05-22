Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины из гранатометов
Днем 22 мая захватчики 6 раз с территории РФ обстреляли Черниговщину из гранатометов
Об этом сообщило ОК "Север" в фейсбуке.
"Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ, вероятно, из АГС (автоматический гаранатомет со станком, - ред.), в район населенного пункта Сеньковка", - говорится в заявлении.
Среди украинских военных и техники потерь нет.
- 17 мая россияне нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, в результате чего 8 человек погибли и 12 получили ранения.
- 19-20 мая в Черниговской области россияне с территории РФ минометами обстреляли Гремяч и Сеньковку.
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