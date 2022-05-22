Об этом сообщило ОК "Север" в фейсбуке.

"Сегодня около 15:45 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов" с территории РФ, вероятно, из АГС (автоматический гаранатомет со станком, - ред.), в район населенного пункта Сеньковка", - говорится в заявлении.

Среди украинских военных и техники потерь нет.

17 мая россияне нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, в результате чего 8 человек погибли и 12 получили ранения.

19-20 мая в Черниговской области россияне с территории РФ минометами обстреляли Гремяч и Сеньковку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb