Оккупанты обстреляли пригород Торецка и Авдеевку: погибли два человека, один ранен
В результате обстрелов окрестностей Торецка и Авдеевки Донецкой области 18 сентября погибли мужчина и женщина. Еще один мирный житель ранен
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, 18 сентября 2023 года в 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли пгт Пивничное г. Торецка, вероятно, из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб ехавший на велосипеде мужчина", - говорится в сообщении.
"Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки", - добавили в ОГП.
Также около полудня оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке.
"От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина", - отметили в пресс-службе.
Известно, что в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.
Открыто производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- 18 сентября в Минэнерго сообщали, что в результате обстрелов обесточивались две шахты в Торецке , из-за чего горняки были заблокированы под землей. Шахтеров уже вывели на поверхность.
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