Оккупанты обстреляли пригород Торецка и Авдеевку: погибли два человека, один ранен

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 18 сентября 2023 года в 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли пгт Пивничное г. Торецка, вероятно, из артиллерии. От разрыва вражеского снаряда погиб ехавший на велосипеде мужчина", - говорится в сообщении.

"Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки", - добавили в ОГП.

Также около полудня оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке.

"От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина", - отметили в пресс-службе.

Известно, что в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Открыто производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).