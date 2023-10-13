Оккупанты обстреляли пригород Херсона: ранены два человека

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Женщина 42 лет и мужчина 52 лет на момент вражеской атаки находились в доме", – написал он.

По данным чиновника, раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В свою очередь в Херсонской ОВА уточнили, что оккупанты накрыли огнем Киндейку. У пострадавшей женщины – взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения нижних конечностей, травматические повреждения позвоночника.

Мужчина также получил многочисленные травмы.

Кроме того, Роман Мрочко сообщил, что армия РФ атакует Днепровский район Херсона с временно оккупированного левобережья.

"Уже есть несколько прилетов. Перейдите в безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве и у окон!" – написал чиновник.