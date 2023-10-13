Оккупанты обстреляли пригород Херсона: ранены два человека
Днем 13 октября российская оккупационная армия обстреляла пригород Херсона, в результате чего получили ранения двое мирных жителей
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Женщина 42 лет и мужчина 52 лет на момент вражеской атаки находились в доме", – написал он.
По данным чиновника, раненые госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.
В свою очередь в Херсонской ОВА уточнили, что оккупанты накрыли огнем Киндейку. У пострадавшей женщины – взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения нижних конечностей, травматические повреждения позвоночника.
Мужчина также получил многочисленные травмы.
Кроме того, Роман Мрочко сообщил, что армия РФ атакует Днепровский район Херсона с временно оккупированного левобережья.
"Уже есть несколько прилетов. Перейдите в безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве и у окон!" – написал чиновник.
- 13 октября россияне ударили дроном по автомобилю с гражданскими в Бериславе, в результате чего погибла женщина.
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