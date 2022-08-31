Об этом пишет в телеграмме городской голова Харькова Игорь Терехов .

"Обстрел Киевского района Под ударом одно из предприятий города. Пожар", – сообщает Терехов.

Мэр сообщает, что информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

Тревогу в области объявили в 13.23.

Утром, 30 августа, кафиры обстреляли центр Харькова, погибли несколько человек, около десяти получили ранения.

В ночь с 30 на 31 августа российский агрессор ударил по Киевскому району Харькова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb