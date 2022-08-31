Оккупанты обстреляли предприятие в Харькове, возник пожар
31 августа после обеда российские захватчики обстреляли городское предприятие в Харькове. В результате прилетов возник пожар
Об этом пишет в телеграмме городской голова Харькова Игорь Терехов .
"Обстрел Киевского района Под ударом одно из предприятий города. Пожар", – сообщает Терехов.
Мэр сообщает, что информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
Тревогу в области объявили в 13.23.
- Утром, 30 августа, кафиры обстреляли центр Харькова, погибли несколько человек, около десяти получили ранения.
- В ночь с 30 на 31 августа российский агрессор ударил по Киевскому району Харькова.
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