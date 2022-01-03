Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .



В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.



Потерь среди украинских военных в результате действий врага нет.



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