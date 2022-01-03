Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска
По состоянию на 11:00, 3 января российские наемники один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС .
В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
Потерь среди украинских военных в результате действий врага нет.
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