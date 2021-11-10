Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки

10 ноября, 2021 среда
16:43
война с Россией

Российские наемники применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщают в штабе ООС.

По сообщениям штаба ООС, интенсивность боевых действий на линии столкновения по сравнению с предыдущими сутками уменьшилась. За 9 ноября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. В районе Опытного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение 10 ноября по состоянию на 11:00 россияне однажды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Причепиловку оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских защитников нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не нарушая Минские договоренности, и заставили противника прекратить обстрелы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
новости ООС
Читайте также:
Роман Безсмертний
9 ноября, 2021 вторник
"Путин готовится к уничтожению Украины". Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко
Угрупування НКВС
9 ноября, 2021 вторник
Служба безопасности обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА
9 ноября, 2021 вторник
У звезды Евро-2020 диагностировали неизлечимую болезнь
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.01
    Покупка 26.01
    Продажа 26.25
  • EUR
    Покупка 29.99
    Продажа 30.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
10 ноября
17:32
Алексей Данилов
СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму
17:19
Путин Меркель
Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами у границ ЕС, глава РФ посоветовал договариваться с властями Беларуси
17:02
Конте запретил футболистам "Тоттенгема" есть кетчуп и майонез: какую диету ввели в топ-клубе АПЛ
16:49
Кабмин заключил список "опасных" пород собак: что делать владельцам животных
16:40
В Кривом Роге полиция задержала наркоторговцев, зарабатывавших на "закладках" до 3 млн грн ежемесячно
16:31
Андрей Шевченко
Шевченко назвал свою цель в итальянском клубе
16:28
В Украине могут задерживаться поезда: какие именно
16:06
Джошуа решил, с кем сразится после реванша с Усиком
15:59
Кузена погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея нашли повешенным
15:55
Фьюри после победы над Уайлдером был в шаге от сенсационного решения
15:48
Российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать небо над Беларусью
15:36
Наталья Диденко
"Одевайтесь теплее": синоптик Наталья Диденко предупредила о низких температурах и порывистых ветрах
15:31
Немецкий политик предложил размещать мигрантов из Беларуси в Украине
15:29
SafeBorder
Подделка COVID-сертификатов: двое украинских врачей получили обвинительные приговоры
15:26
Лерос заявил, что нашел устройство для слежки под своим авто
15:25
Обновлено
Список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
15:23
Тренер "Шахтера" назвал виновного за неудачный старт в Лиге чемпионов
15:06
евробляха
В Украине завершился период льготного растаможивания "евроблях"
15:04
Требовал 300 тыс. грн за посредничество: ДБР задержал депутата Херсонского облсовета
15:00
"Манчестер Юнайтед" нашел замену главному тренеру в России, - The Sun
15:00
Дональд Трамп
Суд в США отказал просьбе Трампа скрыть документы о штурме Капитолия
14:47
Показал среднему палец Зеленскому: Лероса могут отстранить от пяти заседаний Рады
14:42
Кабмин уволил главу ГСЧС Чечоткина
14:40
Нацполиция до конца года планирует внедрить электронную систему фиксации всех действий в 53 участках
14:21
Михаил Поплавский презентовал новый клип с ток-токовскими трендами
14:11
Алексей Резников
Кабмин создал Национальный орган по вопросам противоминной деятельности
14:08
Шевченко назвал имена своих ассистентов в итальянском клубе
14:01
Кто творит Рождество
14 украинских писателей расскажут о тех, кто творит Рождество
13:59
В "Дии" будет отображаться вид на временное проживание, - Федоров
13:58
Кабинет министров
Кабмин передал Энергетической компании Украины "Центрэнерго" и государственные шахты
13:48
Белорусские силовики запугивают выстрелами мигрантов на границе, - Минобороны Польши
13:47
пенсия
Правительство утвердило порядок выплаты долгов по пенсиям внутренне перемещенным лицам
13:37
В реанимациях 99% COVID-больных - невакцинированы, - Шмигаль
13:34
Представлялись офицерами СБУ и терроризировали иностранцев: в Украине задержаны злоумышленники
13:18
Производил за 2,5 тыс. грн: СБУ разоблачила врача на подделке COVID-сертификатов
13:03
ФСБ
Россия заявила о задержании в оккупированном Крыму "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет за решеткой
12:49
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Абсолютный чемпион мира объяснил, почему Лопес избегает реванша с Ломаченко
12:49
Белавиа
Мигранты на польско-белорусской границе: ЕС может ввести новые санкции против белорусских чиновников и авиакомпании "Белавиа"
12:37
В Тбилиси задержали 46 митингующих в поддержку Саакашвили
12:32
Укрзализныця возобновит курсирование вагонов-трансформеров из Киева в Херсон
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV