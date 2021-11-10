Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Причепиловки

Об этом сообщают в штабе ООС.



По сообщениям штаба ООС, интенсивность боевых действий на линии столкновения по сравнению с предыдущими сутками уменьшилась. За 9 ноября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. В районе Опытного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



В течение 10 ноября по состоянию на 11:00 россияне однажды нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Причепиловку оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм.



Потерь среди украинских защитников нет.



Украинские военные открывали ответный огонь, не нарушая Минские договоренности, и заставили противника прекратить обстрелы.

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