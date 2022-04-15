Оккупанты обстреляли позиции пограничников на Черниговщине

Об этом сообщил глава Корюковского РВА Иван Ващенко в Facebook, обстрел также подтвердили "Общественному" в Черниговском пограничном отряде.



"Ночь прошла спокойно, а вот утро могло бы быть и лучше. По сообщениям, происходит обстрел пограничников в Сновской территориальной общине", – сказал Ващенко в видеообращении.



Он призвал жителей держаться поближе к укрытиям, хотя, по предварительным данным, опасности пока нет.



"На самом деле, опасности особой нет, потому что это обстрел, как говорят россияне, "беспокоющий". Просто, чтобы держать в тонусе наши ВСУ, но мы даем достойный отпор", - сказал Иван Ващенко.

Напомним, в Одесской области ВСУ уничтожили российский беспилотник.

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Информацию Общественному подтвердила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова, по ее словам, предварительно, по территории возле населенного пункта Сеньковка был минометный обстрел в два этапа с территории РФ. Обошлось без пострадавших в рядах пограничников.