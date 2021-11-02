Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Павлополя: погиб украинский военный
В результате обстрела кафиров из стрелкового оружия в направлении Павлополя погиб украинский военный
Об этом сообщает штаб ООС .
За 1 ноября на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня оккупантами, дважды было применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
Недалеко от Новолуганского зафиксировано восемь обстрелов из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.
Вблизи Светлодарской и Водяной оккупанты вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.
Около Авдеевки кафиры применили минометы калибра 82 мм.
Украинские военные стреляли в ответ.
По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
По украинским позициям в направлении Павлополя оккупант открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
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