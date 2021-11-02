Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Павлополя: погиб украинский военный

Об этом сообщает штаб ООС .



За 1 ноября на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня оккупантами, дважды было применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями.



Недалеко от Новолуганского зафиксировано восемь обстрелов из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов.



Вблизи Светлодарской и Водяной оккупанты вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.



Около Авдеевки кафиры применили минометы калибра 82 мм.



Украинские военные стреляли в ответ.



По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.



По украинским позициям в направлении Павлополя оккупант открывал огонь из стрелкового оружия.



В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

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