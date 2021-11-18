Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Нью-Йорка и Марьинки
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Нью-Йорка российские наемники вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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