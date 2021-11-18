Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Нью-Йорка и Марьинки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Нью-Йорка российские наемники вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки захватчики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb