Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Невельского
С начала суток 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрел российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
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