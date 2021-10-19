Оккупанты обстреляли позиции ООС вблизи Авдеевки и Зайцева
С начала суток, 19 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Об этом передает пресс-служба Минобороны.
У Авдеевки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцева оккупанты применили ручные станковые гарнатометы и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь.
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