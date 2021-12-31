Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии
В четверг, 30 декабря, российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Крымского захватчики стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.
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