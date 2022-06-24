Оккупанты обстреляли пожарную часть в Донецкой области, ранены четыре спасателя
Сегодня, в ночь на 24 июня, российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Константиновке Донецкой области. Ранены четыре спасателя
Об этом информирует в фейсбуке ГСЧС Украины .
"Сегодня ночью россия в очередной раз обстреляла город Константиновка Донецкой области. Точнее - здание пожарно-спасательной части. Четверо спасателей получили ранения", - говорится в сообщении.
Известно, что погибших нет.
"Оркам не писаны никакие законы и конвенции. В частности, Женевская конвенция, защищающая пожарных во время войны", - добавили спасатели.
- Украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области, ведь растет число погибших.
- По состоянию на утро 24 июня боевые действия за Северодонецк продолжились .
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