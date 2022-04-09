Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, погибли по меньшей мере два человека

Об этом сообщает Дергачевский городской совет.

В эти сутки оккупанты регулярно обстреливали населенные пункты Дергачевской общины. Во время огня по поселку Слатино погибли не менее двух человек. Одного раненого госпитализировали в больницу в Харькове.

"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", – добавляют в сообщении.