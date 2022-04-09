Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, погибли по меньшей мере два человека
Оккупанты в течение суток, 9 апреля, вели огонь по населенным пунктам Дергачевской общины. В результате обстрела по поселку Слатино погибли по меньшей мере два человека
Об этом сообщает Дергачевский городской совет.
В эти сутки оккупанты регулярно обстреливали населенные пункты Дергачевской общины. Во время огня по поселку Слатино погибли не менее двух человек. Одного раненого госпитализировали в больницу в Харькове.
"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", – добавляют в сообщении.
- Россияне последние два дня начали обстреливать Харьков новыми видами бомб, спускаемых на парашютах.
- 9 апреля российские войска в очередной раз обстреляли жилые дома в Харькове. В результате ракетного удара значительные повреждения получила 5-этажка.
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