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Оккупанты обстреляли поселок Болотенное: разрушен жилой дом

8 ноября, 2021 понедельник
17:06
война с Россией

Оккупанты 7 ноября вторично обстреляли поселок Болотенное в Луганской области, разрушены жилой дом и хозяйственная постройка, повреждена линия электропередач

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации вторично обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Обстрел производился из минометов калибра 120 мм.

В результате по улице Ульяны Громовой разрушен жилой дом №9, хозяйственная постройка в частном дворе и повреждена линия электропередач.

Погибших и пострадавших нет.

  • Как сообщалось ранее, 7 ноября оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм. Обстрелы повредили здание и технику водоканала, разрушили помещение и уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории в Светличном.
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ООС
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