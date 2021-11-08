Оккупанты обстреляли поселок Болотенное: разрушен жилой дом
Оккупанты 7 ноября вторично обстреляли поселок Болотенное в Луганской области, разрушены жилой дом и хозяйственная постройка, повреждена линия электропередач
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации вторично обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района Луганской области", - говорится в сообщении.
Обстрел производился из минометов калибра 120 мм.
В результате по улице Ульяны Громовой разрушен жилой дом №9, хозяйственная постройка в частном дворе и повреждена линия электропередач.
Погибших и пострадавших нет.
- Как сообщалось ранее, 7 ноября оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм. Обстрелы повредили здание и технику водоканала, разрушили помещение и уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории в Светличном.
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