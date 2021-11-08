Оккупанты обстреляли поселок Болотенное: разрушен жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации вторично обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения Операции объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Обстрел производился из минометов калибра 120 мм.

В результате по улице Ульяны Громовой разрушен жилой дом №9, хозяйственная постройка в частном дворе и повреждена линия электропередач.

Погибших и пострадавших нет.