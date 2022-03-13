Оккупанты обстреляли Попасную белым фосфором - запрещенным Женевскими конвенциями оружием

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий



"Это то, что фашисты называли Brennende Zwiebel (горящий купол). Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары", - пишет Белошицкий.



Напомним, что по данным Международного комитета Красного Креста, белый фосфор может гореть при температуре более 800 градусов Цельсия. Спровоцированные им пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сот квадратных километров.

Последствиями поражения таким оружием могут быть болезненные и тяжелые раны, приводящие к химическим ожогам и медленной болезненной смерти.



Такое оружие – бомбы, артиллерийские снаряды, мины, ракеты, гранаты – содержит ядовитый белый фосфор. Использование таких боеприпасов запрещено Женевскими конвенциями.

Напомним, что в Украине создан ресурс для документирования военных преступлений, совершенных российской армией в Украине.