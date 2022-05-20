Оккупанты обстреляли Полтавщину: поврежден инфраструктурный объект в Лубенской ТГ
Войска РФ нанесли авиаудар по Лубенской общине Полтавщины. Сообщают о попадании в объект инфраструктуры
Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
Сообщается, что 20 мая российские кафиры обстреляли Лубенскую общину Полтавской области. Известно о попадании в объект инфраструктуры.
Информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняют.
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