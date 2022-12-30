Оккупанты обстреляли пограничный город на Черниговщине: погибла женщина
30 декабря российские захватчики с территории своей страны обстреляли пограничный город Черниговской области. В результате погибла мирная жительница
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Рашисты били по городу Семеновка Черниговской области.
Сообщается, что в результате обстрелов одна мирная жительница погибла. Детали уточняют.
Глава Семеновской общины Сергей Деденко подтвердил эту информацию Общественному.
По состоянию на 12.20 обстрел центра Семеновки продолжается. В городе отсутствует электроэнергия.
ОК "Север" уточняет оружие из какой решисты нанесли удары по Черниговщине.
"С 12:15 до 12:25 сообщили о шести выходах с территории РФ в направлении территории Украины из ствольной артиллерии 122 мм", - пишет пресс-служба.
- 3 декабря: российские захватчики трижды били по населенным пунктам у приграничья Сумской и Черниговской области.
- Утром 30 декабря российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 60 прилетов из минометов.
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