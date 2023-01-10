Об этом сообщает ОК "Север" .

"С 11:50 до 12:45 сообщили о 21 приходе, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Сеньковка. Потерь среди о/с и техники нет", - рассказали военные и отметили, что о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры информации нет.



"С 14:15 до 14:25 сообщили о 21 приходе, предположительно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеривка", - добавили в ОК "Север".

По данным военных, потери личного состава и техники отсутствуют. Также нет информации о потерях среди мирного населения.

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 112 тысяч военных, 1860 беспилотников и 17 катеров и кораблей.