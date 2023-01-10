Оккупанты обстреляли пограничные Черниговщины и Сумщины из минометов и ствольной артиллерии
Днем 10 января российские оккупанты в очередной раз обстреливали приграничья Черниговской и Сумской областей. Информация о пострадавших не поступала
Об этом сообщает ОК "Север" .
"С 11:50 до 12:45 сообщили о 21 приходе, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Сеньковка. Потерь среди о/с и техники нет", - рассказали военные и отметили, что о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры информации нет.
"С 14:15 до 14:25 сообщили о 21 приходе, предположительно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеривка", - добавили в ОК "Север".
По данным военных, потери личного состава и техники отсутствуют. Также нет информации о потерях среди мирного населения.
- За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 112 тысяч военных, 1860 беспилотников и 17 катеров и кораблей.
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