Оккупанты обстреляли почти всю Луганщину 26 апреля: произошли пожары в жилых домах, есть погибший
В результате российских обстрелов Луганщины 26 апреля погиб человек в Привилле и загорелись жилые дома в Рубежном, Нижнем, Лисичанске и торговая площадка
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
По его словам, 26 апреля кафиры обстреляли почти всю Луганщину и попали в жилые дома. Пока спасатели зафиксировали уничтожение семи зданий, однако разрушений гораздо больше.
"Да, в Северодонецке занялась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один - в Нижнем, еще два - в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка - повреждены МАФы", - уточнил Сергей Гайдай.
Также россияне обстреляли Белогоровку, когда оттуда эвакуировали людей, в том числе детей. В результате разрушен частный дом. Это только те разрушения, где из-за обстрелов произошли пожары. Также есть дома, где снаряды пробили стены, повредили окна, нет части крыши, однако возгорания не было и спасателей не вызвали. Такие повреждения будут считать 27 апреля. В частности, при обследовании остатков взрывоопасных предметов.
В Луганской и Донбассе 27 апреля ВСУ отбили девять вражеских атак и уничтожили девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевых бронированных машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправ и одну зенитную установку. ПВО сбила три российских беспилотника "Орлан-10". После оккупации Новотошкивского оккупанты начали наступление в направлении Нижнего и Орехового.
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