Оккупанты обстреляли почти всю Луганщину 26 апреля: произошли пожары в жилых домах, есть погибший

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



По его словам, 26 апреля кафиры обстреляли почти всю Луганщину и попали в жилые дома. Пока спасатели зафиксировали уничтожение семи зданий, однако разрушений гораздо больше.



"Да, в Северодонецке занялась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один - в Нижнем, еще два - в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка - повреждены МАФы", - уточнил Сергей Гайдай.





Также россияне обстреляли Белогоровку, когда оттуда эвакуировали людей, в том числе детей. В результате разрушен частный дом. Это только те разрушения, где из-за обстрелов произошли пожары. Также есть дома, где снаряды пробили стены, повредили окна, нет части крыши, однако возгорания не было и спасателей не вызвали. Такие повреждения будут считать 27 апреля. В частности, при обследовании остатков взрывоопасных предметов.





В Луганской и Донбассе 27 апреля ВСУ отбили девять вражеских атак и уничтожили девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевых бронированных машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправ и одну зенитную установку. ПВО сбила три российских беспилотника "Орлан-10". После оккупации Новотошкивского оккупанты начали наступление в направлении Нижнего и Орехового.



Также вечером 26 апреля в Привилле российский снаряд упал во двор частного дома, где находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте. Ранее кафиры открыли огонь по школе, в которой скрывались 23 человека, в том числе дети. Никто не погиб. Также вечером 26 апреля в Привилле российский снаряд упал во двор частного дома, где находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте. Ранее кафиры открыли огонь по школе, в которой скрывались 23 человека, в том числе дети. Никто не погиб.

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