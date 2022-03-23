Оккупанты обстреляли пищевое предприятие в Чернигове, поврежден аммиакопровод, - Черниговская ОГА

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.



По предварительной информации, в 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной из емкостей.



Стало также известно, что концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы.

Жертв и пострадавших по предварительной информации нет.



В настоящее время идет ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.

Кроме того, обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.

В Сумах произошла утечка аммиака на Химпроме, травмирован работник предприятия