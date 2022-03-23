Оккупанты обстреляли пищевое предприятие в Чернигове, поврежден аммиакопровод, - Черниговская ОГА
В Чернигове в результате обстрелов российскими оккупантами были повреждены пищевое предприятие и магистральный аммиакопровод
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
По предварительной информации, в 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной из емкостей.
Стало также известно, что концентрация испарений аммиака находится в пределах допустимой нормы.
Жертв и пострадавших по предварительной информации нет.
В настоящее время идет ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.
Кроме того, обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.
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