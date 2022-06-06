Оккупанты обстреляли пекарню и разрушили более 20 домов в Луганской области, есть пострадавшая
Россияне штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горной общине Луганской области
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай
"А еще спасатели ликвидировали пожар на площади около 1 000 кв. метров в Лисичанске. Россияне обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей", – отметил Гайдай.
Он сообщил, что кроме пекарни в Лисичанске пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов ранили местную жительницу.
Более серьезные разрушения в Горной общине.
"Это 16 домов в Золотом, три – в Горном. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои", – пишет Гайдай.
Глава ОВА отметил, что в результате вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки, а из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.
- По состоянию на 6 июня оккупанты наступают на Славянск и Святогорск, штурмуют Северодонецк.
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