Оккупанты обстреляли Печенеги на Харьковщине: один человек погиб
Вечером 17 июля войска РФ накрыли поселок Печенеги в Харьковской области из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, один мужчина погиб и еще один ранен
Об этом сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров.
"Российская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один человек", - сказал он.
Гусаров также напомнил о необходимости соблюдения правил личной сохранности. Он сказал, что обстрелы могут повториться, поэтому просит местных держаться вблизи укрытий.
- Президент Владимир Зеленский сказал , что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать.
- В результате российских обстрелов Соледара и Ягодного Бахмутского района Донецкой области 17 июля травмировались трое взрослых и трое детей.
- В сутки россияне обстреляли Сумщину более 50 раз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное