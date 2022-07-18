Оккупанты обстреляли Печенеги на Харьковщине: один человек погиб

Об этом сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров.

"Российская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один человек", - сказал он.

Гусаров также напомнил о необходимости соблюдения правил личной сохранности. Он сказал, что обстрелы могут повториться, поэтому просит местных держаться вблизи укрытий.

Президент Владимир Зеленский сказал , что по состоянию на вечер 17 июля Россия применила против Украины более 3 тысяч ракет. Количество других снарядов, выпущенных армией РФ, невозможно сосчитать.

В результате российских обстрелов Соледара и Ягодного Бахмутского района Донецкой области 17 июля травмировались трое взрослых и трое детей.

В сутки россияне обстреляли Сумщину более 50 раз.

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