Оккупанты обстреляли парковку ТЦ Подольского района Киева: есть погибший и пострадавшие
Российские оккупанты произвели обстрел автомобильной парковки ТЦ в Подольском районе Киева. Один человек погиб
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
По его информации, обстреляна была автомобильная парковка торгового центра в районе Подола города Киева.
По предварительной информации, погиб один человек. Еще двое госпитализированы с ранениями.
Детали происшествия уточняются.
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