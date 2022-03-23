Оккупанты обстреляли парковку ТЦ Подольского района Киева: есть погибший и пострадавшие

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.



По его информации, обстреляна была автомобильная парковка торгового центра в районе Подола города Киева.



По предварительной информации, погиб один человек. Еще двое госпитализированы с ранениями.

Детали происшествия уточняются.

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