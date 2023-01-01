Оккупанты обстреляли Орехов: один человек погиб, трое ранены
В воскресенье, 1 января, оккупанты обстреляли населенный пункт Орехов в Запорожье, в результате чего один человек погиб, трое были ранены
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.
Отмечается, что атака произошла в полдень.
"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены", - говорится в сообщении.
- В течение 31 декабря оккупанты били по Украине: из-за российских атак 50 украинцев получили ранения , два человека погибли.
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