Оккупанты обстреляли Ольговку на Херсонщине: травмированы две женщины
В воскресенье, 6 августа, российские террористы атаковали Ольговку Херсонской области. В результате обстрела ранения получили две женщины 77 и 73 лет
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"К вечеру оккупанты обстреляли Ольговку. Один из снарядов попал во двор частного дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что травмированы две женщины 77 и 73 лет. У них ранения конечностей и акуботравмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.
- В результате российского обстрела села Никольское, расположенного в Херсонской области, в воскресенье, 6 августа, получили ранения двое жителей.
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