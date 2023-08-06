Оккупанты обстреляли Ольговку на Херсонщине: травмированы две женщины

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"К вечеру оккупанты обстреляли Ольговку. Один из снарядов попал во двор частного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что травмированы две женщины 77 и 73 лет. У них ранения конечностей и акуботравмы. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.