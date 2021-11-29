Оккупанты обстреляли окрестности Старого Айдара

Об этом сообщает Счастьевская городская территориальная громада в Facebook.



“По окрестностям Старого Айдара произошел артобстрел со стороны российско-оккупационных войск. Пока информации о жертвах среди мирного населения и разрушенных жилых домах нет”, - говорится в сообщении.



Счастьевская ГТГ не исключает возможности дальнейшего артиллерийского обстрела населенных пунктов.

Напомним, в воскресенье, 28 ноября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня.