Оккупанты обстреляли окрестности Старого Айдара
Российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Старого Айдара в Луганской области
Об этом сообщает Счастьевская городская территориальная громада в Facebook.
“По окрестностям Старого Айдара произошел артобстрел со стороны российско-оккупационных войск. Пока информации о жертвах среди мирного населения и разрушенных жилых домах нет”, - говорится в сообщении.
Счастьевская ГТГ не исключает возможности дальнейшего артиллерийского обстрела населенных пунктов.
- Напомним, в воскресенье, 28 ноября, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил один раз нарушили режим прекращения огня.
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