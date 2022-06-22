Оккупанты обстреляли окрестности Славянска: ранен человек
В Донецкой области 21-22 июня россияне обстреляли микрорайон Северный в Славянске, в результате чего один человек получил ранение
Об этом сообщила Славянская ВГА в телеграмме .
"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь оказались тревожными для нашей общины. Город обстрелялся, его окрестности, микрорайон Северный. Есть раненые, жертв удалось избежать", - подчеркнул ее глава Вадим Лях.
Он напомнил, что горожан продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты Украины.
"Делаем это вовремя и безопасно. Держимся мы вместе", - добавил Вадим Лях.
- 17 июня россияне продолжили наступление на Славянск, продолжались бои.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное