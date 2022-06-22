Об этом сообщила Славянская ВГА в телеграмме .

"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь оказались тревожными для нашей общины. Город обстрелялся, его окрестности, микрорайон Северный. Есть раненые, жертв удалось избежать", - подчеркнул ее глава Вадим Лях.

Он напомнил, что горожан продолжают эвакуировать в более безопасные населенные пункты Украины.

"Делаем это вовремя и безопасно. Держимся мы вместе", - добавил Вадим Лях.

17 июня россияне продолжили наступление на Славянск, продолжались бои.

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