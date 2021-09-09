Оккупанты обстреляли окрестности Марьинки: повреждены жилые дома
Российские оккупационные войска совершили обстрел из запрещенных минометов по окрестностям Марьинки на Донбассе, в результате чего повредили гражданскую инфраструктуру
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 видов вооружения, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 сентября с 23.00 до 23.16, российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением миномета калибра 82 мм окраине н. п. Марьинки.
Наблюдательным группой украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена верификация последствий указанного обстрела.
"Были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение стены здания, прилегающей территории)", - говорится в сообщении.
Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
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