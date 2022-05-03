Оккупанты обстреляли один из районов Николаева, произошел пожар
Вечером, 2 мая, в результате оккупационных обстрелов произошел пожар в одном из районов Николаева
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в telegram.
"Сегодня вечером российские окупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.
По словам Сенкевича, спасатели потушили пожар через полчаса.
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