Оккупанты обстреляли один из районов Николаева, произошел пожар

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в telegram.

"Сегодня вечером российские окупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

По словам Сенкевича, спасатели потушили пожар через полчаса.







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