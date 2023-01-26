Оккупанты обстреляли Очеретино на Донетчине, два человека погибли

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.

Россияне обстреляли поселок из артиллерии, разрушены по меньшей мере три частных дома.

"Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь", - пишет Кириленко.

25 января от российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, Донетчина. Еще семь мирных жителей области получили ранения.