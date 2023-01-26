Оккупанты обстреляли Очеретино на Донетчине, два человека погибли
В четверг, 26 января, оккупанты обстреляли поселок Очеретино на Донетчине, по меньшей мере один человек получил ранения, два человека погибли
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.
Россияне обстреляли поселок из артиллерии, разрушены по меньшей мере три частных дома.
"Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь", - пишет Кириленко.
- 25 января от российской вооруженной агрессии погиб житель Бахмута, Донетчина. Еще семь мирных жителей области получили ранения.
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