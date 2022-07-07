Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьянском повреждена линия электропередач. Село частично без света", - подчеркнул он.

В результате российских обстрелов люди не пострадали.

В других районах Днепропетровщины на утро 7 июля обстановка спокойная.

6 июля на Днепропетровщине Криворожский район российские захватчики обстреляли 6 раз . Четверо человек получили ранения.

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