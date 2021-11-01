Оккупанты обстреляли Объединенные силы из противотанкового оружия, украинские военные ответили
В понедельник, 1 ноября, по состоянию на 17:00 российские войска в районе проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку от Новолуганского захватчики четыре раза стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил по причине вражеских обстрелов нет.
На огневую активность оккупантов украинские военные ответили огнем.
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