Оккупанты обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, повреждена многоэтажка
Днем 8 февраля российская армия била из артиллерии по поселку городского типа Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки повреждена 9-этажка
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Днем 8 февраля пгт Нью-Йорк в Донецкой области оказался под вражеской артиллерийской атакой: захватчики повредили 9-этажку.
"Сегодня днем россияне ударили по городку из артиллерии и попали в дом. Полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты стекла", - написал Павел Кириленко.
Отмечается, что люди не пострадали.
- Напомним, утром Павел Кириленко отчитывался , что за сутки 7 февраля в результате вражеских обстрелов ранения получили двое жителей Бахмута Донецкой области.
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