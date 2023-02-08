Оккупанты обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, повреждена многоэтажка

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Днем 8 февраля пгт Нью-Йорк в Донецкой области оказался под вражеской артиллерийской атакой: захватчики повредили 9-этажку.

"Сегодня днем россияне ударили по городку из артиллерии и попали в дом. Полностью разрушены лестничные пролеты между 9 и 6 этажами, пробита стена, в большинстве квартир выбиты стекла", - написал Павел Кириленко.

Отмечается, что люди не пострадали.